Tüketiciler Oto Ekspertiz Yaptırmadan Araç̧ Satın Almıyor

Otomobiller, Türkiye'deki tüketiciler için hayatlarını kolaylaştıran ve hareketliliklerini sağlayan önemli bir araç haline gelmiştir. Türkiye'nin büyük şehirlerinde trafik sıkışıklığına rağmen, bir otomobile sahip olmanın avantajları birçok kişi için vazgeçilmezdir.

Özellikle son yıllarda otomobilin bir yatırım haline dönüşmesi sonucunda piyasada olan talep her geçen gün katlanarak artıyor. Talebin artmasına paralel olarak alıcılar ve satıcılar için otomobil alım-satım süreci bazı belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. İşte tam bu noktada profesyonel oto ekspertizin hayati önemi devreye giriyor.

Otorapor Oto Ekspertiz tarafından yapılan piyasa araştırması ve analizlerin sonucunda her 10 müşteriden 9’u oto ekspertiz yaptırmadan araç satın almıyor. Ekspertizi yapılarak satılan araç sayısının oranı geçmiş yıllara oranla %50’ye yakın bir artış kaydetti. Alıcıların satın alacakları araca güvenmelerini ve satıcıların da araçlarının gerçek durumu hakkında doğru bilgiye ulaşma ihtiyacından dolayı sıklıkla Otorapor’u tercih ettiğini belirten yetkililer, önümüzdeki süreç te de bu talebin artarak devam edeceğini tahmin ediyor. Otomobillerin değerli birer yatırım aracı haline gelmesi, tüketicilerin kendilerini dolandırıcılardan koruma isteği ve riski minimuma indirme çabası gibi etkenler bu talebin artmasını doğrudan etkiliyor.

En Çok Satışı Yapılan İkinci El Markaları

Otorapor’un paylaşmış olduğu istatistiklere göre, Türkiye’de en çok ekspertizi yapılan otomobil markası Volkswagen oldu. Toplamda %15’lik paya sahip olan Alman devini sırasıyla %10-%12’lik oranlarlar Renault ve Fiat markaları takip ediyor. Bu markaların alım-satım hacmi çok yüksek olduğu için bu markalarda ekspertiz talebi oldukça yüksek

Ağır Hasarlı Araç Sayısında Hissedilir Artış Var

İkinci el otomobil piyasasının çok hareketli olmasıyla birlikte bazı riskleri de içinde barındırıyor. Sıfır otomobillerde yaşanan tedarik sorunu ve ikinci el piyasasındaki yüksek talep nedeniyle piyasadaki ağır hasarlı araçların sayısında önemli artış yaşanıyor. Otorapor yetkililerinin paylaşmış olduğu bilgiye göre özellikle yaz aylarında ekspertizi yapılan her 7 araçtan 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit ediliyor. Uzmanlar bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.