Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor

Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler" dedi.

Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerin de gerçekleştirebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup, bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."