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Türk mühendisler geliştirdi: Sürücüsüz elektrikli otobüsler ABD yollarında

Türk mühendisler geliştirdi: Sürücüsüz elektrikli otobüsler ABD yollarında
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendisler tarafından geliştirilen sürücüsüz elektrik otonom otobüslerin ABD'de kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mühendisler tarafından kurulan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen ADASTEC'in geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Kacır, "Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK teknoparkta Ar-Ge Merkezi olan ADASTEC, Amerika'daki ilk seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa'nın ilk seviye-4 otonom-elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren ADASTEC; Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler sürücüsüzü elektrikli otobüs abd
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