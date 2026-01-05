Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi!

Rekabet Kurulu, Otokoç'un Opel, Peugeot ve Citroen bayiliklerinin devralması kararını onayladı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki duyuruya göre Nazer Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetlerini yürüttüğü tesislerle bu tesislerdeki varlıklar Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye devredildi.

Otokoç bünyesinde halihazırda şu markalar bulunuyordu:

Alfa Romeo

Fiat

Ford

Ford Trucks

Jeep

Maserati

Volvo



Vehbi Koç tarafından 1928’de Ankara’da ‘Ford Motor Company’ acenteliğinin alınmasıyla kurulan Otokoç’un Türkiye’de 51 şubesi bulunuyor.

Öte yandan Çelik Motor Ticaret A.Ş. bünyesinde ‘www.ikinciyeni.com’ markasıyla yürütülen ikinci el araç satışı ve Carwizz Oto Ekspertiz iş kolları da Yes Oto Kiralama ve Turizm A.Ş. tarafından devralındı.