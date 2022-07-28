Türkiye'de üretime ara veren otomotiv şirketlerine yenisi eklendi

Tofaş ve Ford'un üretime ara vereceğini duyurmasının ardından Toyota da Sakarya'daki fabrikasında gerçekleştirdiği üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında 1-14 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime ara vereceğini açıkladı.

Üretim, ihracat, istihdam ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine istikrarlı bir şekilde katma değer sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’daki fabrikasında planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-14 Ağustos tarihleri arasında üretimine kısa süreli ara veriyor.

TOFAŞ VE FORD DA ÜRETİME ARA VERİYOR

Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek.

Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos

Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos

Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos

Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos