Türkiye’deki Tesla sahiplerine ve Tesla'nın şarj istasyonlarını kullananlara kötü haber!

Elektrikli araç devinden Türkiye'deki kullanıcılarına kötü haber! Tesla, Supercharger şarj istasyonlarında fiyatları yaklaşık yüzde 5 oranında artırdı. 3 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte hem Tesla sahipleri hem de diğer marka araç kullanıcıları için kilowatt-saat (kWh) maliyetleri yükseldi.

Türkiye'deki elektrikli araç ekosisteminin önemli oyuncularından Tesla, hızlı şarj ağı Supercharger istasyonlarındaki hizmet bedellerini artırdı.

Yaklaşık yüzde 5 oranındaki bu güncelleme, piyasadaki diğer şarj operatörlerinin fiyatlarıyla paralel bir seyir izliyor.

İşte Yeni Tesla Şarj Fiyatları

Yapılan son güncelleme ile birlikte kWh başına ödenen rakamlar şu şekilde değişti:

Tesla Sahipleri İçin: 9,40 TL olan birim ücret 9,90 TL'ye yükseldi.
Diğer Marka Araçlar İçin: 11,70 TL olan birim ücret 12,30 TL oldu.

Piyasada Durum Ne?

Dev Markaların Fiyat Karşılaştırması Tesla'nın yaptığı bu zam sonrası, Türkiye'deki diğer büyük şarj operatörleriyle arasındaki fiyat makası da merak konusu oldu. İşte piyasadaki güncel tablo:

Operatör AC (Yavaş) Şarj / kWh DC (Hızlı) Şarj / kWh
Tesla (Supercharger) - 9,90 TL (Tesla) / 12,30 TL (Diğer)
Togg Trugo 9,95 TL 14,98 TL
ZES 9,99 TL 12,99 TL (180 kW altı) / 16,49 TL (Üstü)
Eşarj 9,90 TL 13,50 TL

 

Hızlı Şarj Maliyetleri Artıyor

Şirket kaynakları, bu artışın Türkiye genelindeki enerji ve operasyonel hızlı şarj maliyetlerindeki değişimlere bağlı olarak yapıldığını belirtiyor. Tesla'nın özellikle kendi kullanıcıları için sunduğu 9,90 TL'lik DC şarj fiyatı, piyasadaki pek çok operatörün AC (yavaş) şarj fiyatıyla neredeyse aynı seviyede kalarak rekabetçi özelliğini korumaya devam ediyor.

Tesla, geçtiğimiz aylarda da benzer küçük güncellemelerle maliyetlerini dengelemişti. Elektrikli araç kullanıcıları, özellikle uzun yol seyahatlerinde şarj maliyetlerini hesaplarken bu yeni tarifeleri dikkate alacak.

