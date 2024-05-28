Türkiye'den fabrikadan garantili 2. el otomobil satışları başladı

Otomotiv devi Renault Avrupa'da başlattığı "ikinci el yeni araç" çalışmasını Türkiye'de de başlatmıştı. Sadece Renault ile sınırlı olmayan fabrikadan garantili ikinci el araçların satışları başladı...

Önce pandemi, ardından çip krizi, sonrasında döviz kuru nedeniyle durma noktasına gelen sıfır ve ikinci el otomobil satışlarında yeni dönem resmen başladı.

Türkiye'nin en çok satılan otomobil markalarından Fransız devi Renault Avrupa'nın ardından Türkiye'de de fabrikada yenilenmiş, garantili ikinci el otomobil satışlarına başladı.

300 bin TL’ye bile otomobilin olduğu listede piyasa şartlarının oldukça altında araçlar bulmak mümkün.

Renault'un Bursa'daki fabrikasında yenilenmiş araç olarak satışa çıkarılan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.

Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı.

Fiyat listesinde yer alan otomobiller, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunulurken, 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.