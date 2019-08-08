Türkiye'den Volkswagen'e cazip teklif

Volkswagen kuracağı yeni fabrika için Türkiye ile Bulgaristan arasında seçim yapmaya çalışırken, hükümetten çekici bir teklif geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan firmalara, kapasitenin yüzde 15'i kadar gümrüksüz otomobil ithalat izni verildi. Yani eğer VW 300 bin adetlik bir fabrika kurarsa, Meksika'dan sıfır gümrükle 45 bin adet Jetta getirebilecek.

Hürriyet'in haberine göre hükümet yeni otomobil fabrikası yatırımı çekmek, mevcutları da büyütmek için ek hamleler yapmaya başladı. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Türkiye'de yeni yatırım yapacak ya da yatırım kapasitesini genişletecek otomotiv firmalarına yeni teşvikler sağlandı. 'Volkswagen için özel teşvik' olarak algılanan bu yasa aslında yeni değil. 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve o dönem Hyundai'nin yararlandığı yasada bazı değişiklikler içeren 7 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının 6'ncı maddesine göre Türkiye'de 100 bin adet kapasiteli yeni otomobil fabrikası kuran veya mevut yatırımını en az 100 bin adet artıran yatırımcılara verilen destekler devam edecek.





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