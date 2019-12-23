Türkiye'nin yerli otomobili İtalya'dan geldi!

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), "yerli otomobil" projesinde lojistik partneri olarak Ege Ekspress’i seçti. İtalyan şirketi Pininfarina tasarımlı araçlar, yaklaşık 2 hafta önce Çeşme Gümrük Kapsı’ndan büyük bir gizlilik ile Gebze’ye getirildi. Ege Ekspres, TOGG ile yapılan lojistik iş birliğini şirketin Linkedin hesabından duyurarak, “Bu önemli projenin lojistik sürecini yürütmenin haklı gururunu yaşıyor ve dünya lansmanını merakla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

"Yerli otomobilin" üretimi 2022 yılında başlayacak. İlk araç C SUV olacak, 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek.

