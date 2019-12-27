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TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ TANITILIYOR - CANLI İZLE
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  4. 27 Aralık 2019 14:50

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor - CANLI İZLE

Türkiye'nin yerli otomobili Gebze'de düzenlenen törenle görücüye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürür hale getirilen prototip araçla Osmangazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor.

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Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.

Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobili tanıtılıyor Tarihi gün ! Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri belli oldu

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