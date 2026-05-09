  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor

TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor

TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor
Güncelleme:

Türkiye’nin araç muayene altyapısında 20 yıllık yeni dönem için düğmeye basıldı. 1,72 milyar dolarlık dev ihaleyi kazanan TURKA (MOI Ortak Girişim Grubu), Danıştay onay sürecinde sona yaklaşıldığını müjdeledi.

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin işletme hakkını 1,72 milyar dolarlık teklifle kazanan TURKA, kamu kurumlarındaki onay süreçlerine dair kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul merkezli yapılan açıklamada, Danıştay sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme imza aşamasına geçileceği belirtildi.

Resmi Tarih Açıklandı: 15 Ağustos 2027

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, sürecin 2004 yılındaki ilk özelleştirme modeline benzer bir yasal prosedür izlediğini hatırlatarak, "İlgili bakanlık ve kamu kurumlarının onaylarının tamamlanmasını bekliyoruz. Tüm onay süreçlerinin ardından TURKA olarak 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacağız" dedi.

Türkiye’nin araç muayene altyapısında 20 yıllık yeni dönem için düğmeye basıldı. 1,72 milyar dolarlık dev ihaleyi kazanan TURKA (MOI Ortak Girişim Grubu), Danıştay onay sürecinde sona yaklaşıldığını müjdeledi.

Yapay Zeka ve Lazerli Muayene Dönemi

Yeni dönem sadece işletmeci değişikliği değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimi de beraberinde getirecek. TURKA, bir yıldır üzerinde çalıştığı "yeni nesil istasyon" modelini kısa süre içinde devreye almaya hazırlanıyor.

AR-GE merkezi olarak da kullanılacak bu istasyonlarda; çok noktalı kamera altyapıları, lazer tarayıcılar, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri gibi sistemler test edilecek.

Türkiye’nin araç muayene altyapısında 20 yıllık yeni dönem için düğmeye basıldı. 1,72 milyar dolarlık dev ihaleyi kazanan TURKA (MOI Ortak Girişim Grubu), Danıştay onay sürecinde sona yaklaşıldığını müjdeledi.

Yıllık 16 Milyon Araç Muayene Ediliyor 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de yıllık araç muayene sayısı 16 milyona yaklaşmış durumda. Her yıl trafiğe eklenen 1 milyondan fazla yeni araçla birlikte sistemin stratejik önemi artarken, TURKA'nın dijitalleşme odaklı yeni modeliyle istasyonlardaki bekleme sürelerinin ve hata paylarının minimize edilmesi hedefleniyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Etiketler araç muayene turka tüvtürk serhan salman araç muayene randevu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı! Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı! 20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı 20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!"