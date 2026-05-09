TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor

Türkiye’nin araç muayene altyapısında 20 yıllık yeni dönem için düğmeye basıldı. 1,72 milyar dolarlık dev ihaleyi kazanan TURKA (MOI Ortak Girişim Grubu), Danıştay onay sürecinde sona yaklaşıldığını müjdeledi.

Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin işletme hakkını 1,72 milyar dolarlık teklifle kazanan TURKA, kamu kurumlarındaki onay süreçlerine dair kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul merkezli yapılan açıklamada, Danıştay sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme imza aşamasına geçileceği belirtildi.

Resmi Tarih Açıklandı: 15 Ağustos 2027

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, sürecin 2004 yılındaki ilk özelleştirme modeline benzer bir yasal prosedür izlediğini hatırlatarak, "İlgili bakanlık ve kamu kurumlarının onaylarının tamamlanmasını bekliyoruz. Tüm onay süreçlerinin ardından TURKA olarak 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacağız" dedi.

Yapay Zeka ve Lazerli Muayene Dönemi

Yeni dönem sadece işletmeci değişikliği değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimi de beraberinde getirecek. TURKA, bir yıldır üzerinde çalıştığı "yeni nesil istasyon" modelini kısa süre içinde devreye almaya hazırlanıyor.

AR-GE merkezi olarak da kullanılacak bu istasyonlarda; çok noktalı kamera altyapıları, lazer tarayıcılar, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri gibi sistemler test edilecek.

Yıllık 16 Milyon Araç Muayene Ediliyor 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de yıllık araç muayene sayısı 16 milyona yaklaşmış durumda. Her yıl trafiğe eklenen 1 milyondan fazla yeni araçla birlikte sistemin stratejik önemi artarken, TURKA'nın dijitalleşme odaklı yeni modeliyle istasyonlardaki bekleme sürelerinin ve hata paylarının minimize edilmesi hedefleniyor.

İHA