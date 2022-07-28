Uçtu uçtu, kasko uçtu, zorunlu trafik sigortası uçtu!

Otomobil ve benzin fiyatlarından yakınan vatandaşı bir de kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçelerindeki fiyat artışı vurdu. Prof. Dr. Güner Sönmez poliçelerdeki 6 kat artışı gözler önüne serdi.

Prof. Güner Sönmez, zorunlu trafik sigortası ile kaskodaki fahiş fiyat artışını ortaya çıkarttı. Öyle bir artış var ki ülkede artık yetişilemeyen akaryakıt zamlarının ardından Kasko ve trafik zigortalarının artışı sürücülerini saçını başını yolduracak cinsten. Trafik sigortası biten yenilemek için sigorta şirketlerinin yolunu tutanlar şok üstüne şok yaşıyor. Çünkü trafik sigortaları üç kat artmış durumda. İkinci şok ise Kaskolarda...O da altı kat arttı. İşte bu olayı sosyal medyadan paylaşan Profesör Güner Sönmez gerçeği ortaya çıkarttı

Prof. Dr. Güner Sönmez araç kaskosu fiyatları artışını hayretle karşıladığını söyleyerek “Kasko ücreti 1 yılda tam 6 kat artmış. Nasıl olabilir böyle bir şey?” dedi.

Ayrıca zorunlu trafik sigortasının üç kat arttığı belirterek buna sevindiğini açıkladı.

Sönmez yaptığı paylaşımda “Geçen yıl 2900 TL’ye yaptırdığım araç kaskosu bu yıl 18500 TL olmuş. Sigorta şirketi aynı, araç aynı, aracı kullanan aynı, bu arada yapılmış bir kaza yok. Hatta araç 1 yaş daha eskimiş. Kasko ücreti 1 yılda tam 6 kat artmış. Nasıl olabilir böyle bir şey?” dedi.

İşte Sönmez'in o paylaşımları: