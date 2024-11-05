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Ünlü araç lastiği üreticisi iki fabrikasını kapatıyor

Ünlü araç lastiği üreticisi iki fabrikasını kapatıyor
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Fransa merkezli araç lastiği üreticisi Michelin, 2026'ya kadar iki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Fransa merkezli araç lastiği üreticisi Michelin, 2026 yılı başına kadar Fransa'daki iki fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kararı artan enflasyon ve enerji maliyetlerine bağlı olarak Avrupa'daki rekabet ortamının kötüleşmesi nedeniyle aldığını belirtti.

330 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Kapatılacak olan Cholet ve Vannes fabrikaları için yaklaşık 330 milyon dolarlık zarar karşılığı ayırdığını açıklayan Michelin yetkilileri, bu fabrikalarda toplamda 1.254 kişinin çalıştığını belirtti. Fabrika kapanışlarının çalışanlar ve yerel ekonomi üzerindeki olası etkileri ise merakla bekleniyor.

AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KRİZ SÜRÜYOR

Avrupa'nın otomotiv endüstrisi Çin'in elektrikli araçlar konusundaki hızlı büyümesi ve dünya pazarında etkinlik kazanması nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor. Avrupa'nın köklü markaları, Çinli rakiplerinin artan etkisi karşısında varlıklarını sürdürebilmek için çaba sarf ediyor. Eylül ayında Audi, üretimi durdurma kararı alarak işçilerin üretilen araçlara el koymasına neden oldu. Ekim ayında ise Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla fabrikalarını kapatma ve işten çıkarma kararı aldı. Michelin'in kapatma kararı, artan enflasyon ve enerji maliyetleri ile kötüleşen rekabet koşullarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Tüm bu gelişmeler sektördeki istihdam ve üretim açısından endişeleri artırarak çalışanların geleceğini belirsiz hale getiriyor.

Etiketler araç lastiği üreticisi fabrika
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