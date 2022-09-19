V Weekend, İstanbul Park'ta başlıyor

Bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park, yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Intercity İstanbul Park, geleneksel olarak organize ettiği "V Weekend Motoring" ve “V Weekend Sports” festivallerini birleştirerek, Türkiye’nin en büyük festivali olacak “V Weekend” organizasyonunu düzenleyecek. Girişlerin ücretsiz olacağı dev festival, 22-23-24-25 Eylül tarihlerinde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Intercity İstanbul Park, 2018 yılından beri düzenlediği farklı konseptteki iki festivali birleştirerek, Türkiye’nin en büyük festivali olacak “V Weekend” festivalini hayata geçirecek. Dünyanın en prestijli yarış pistlerinden birine sahip olan Intercity Istanbul Park, 4 gün boyunca tüm spor dallarının buluşmasına, heyecan dolu müsabakalara, birbirinden renkli gösterilere ve herkesin katılımına açık şovlara ev sahipliği yapacak.

22-23-24-25 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek festival kapsamında; otomobil ve motosiklet markaları, otomobil / motosiklet kulüpleri ve toplulukları, atletizm, basketbol, bisiklet, buz hokeyi, cross-fit, futbol, koşu, voleybol gibi birçok farklı spor dalının deneyim ve turnuva alanları ile festivale katılım sağlayan sponsor markalar ve ziyaretçiler bir araya gelecek. Bu kapsamda ziyaretçileri test sürüşlerinden akrobasi gösterilerine, sergilerden çocuk aile eğlence alanlarına kadar pek çok farklı aktivite bekliyor.

“İSTANBUL’DA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FESTİVAL OLACAK”

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Intercity İstanbul Park, ulusal ve uluslararası pek çok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığımız, tüm dünyanın yakından tanıdığı bir pist. Burada gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar sayesinde önemli bir deneyimimiz var ve bunu yepyeni bir festival için kullanacağız. 22-23-24-25 Eylül tarihlerinde, İstanbul’da benzeri görülmemiş bir festival olacak. Festivali yalnızca otomobil ve motosiklet tutkunları için kurgulamadık. V Weekend, eğlence alanlarından yeme içmeye, atletizm, basketbol, bisiklet, buz hokeyi, cross-fit, futbol, koşu, voleybol gibi birçok farklı spor etkinliklerinden her yaştan kişinin katılabileceği deneyim alanlarına kadar pek çok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Girişlerin ücretsiz olacağı festivale tüm halkımızı bekliyoruz.”