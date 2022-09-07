Volkswagen duyurdu: Porsche halka arz edilecek

Volkswagen, lüks otomobil markası Porsche'yi halka arz edeceğini duyurdu.

Volkswagen, lüks otomobil markası Porsche'yi halka arz edeceğini açıkladı.

Otomobil dünyasının önemli isimlerinden Porsche ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Volkswagen tarafından yapılan açıklamalara göre Porsche'nin oy hakkı bulunmayan imtiyazlı hisselerinin yüzde 25 kadarı, halka arz edilecek ve borsalarda işlem görmeye başlayacak.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Volkswagen tarafından yapılan açıklamalarda, halka arzın Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası ile başlayacağı ve süreç içerisinde farklı Avrupa ülkelerine yayılacağı ifade edildi. Eylül ayının sonu veya ekim ayının başı itibarıyla başlatılması planlanan halka arz sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

WebTekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; halka arz için yapısal reformlara gidildiği ifade edildi. Bu bağlamda; Porsche sermayesi önce ikiye bölündü. Halka arz için oluşturulan imtiyazlı hisse senetlerinin de yüzde 25'lik kısmı alındı. İşte bu kısım, Porsche'nin borsaya girecek bölümü olacak.

Reuters'ın servis ettiği haberde; Porsche'nin halka arzı, şirkete 60 milyar ila 80 milyar dolar arasında bir değerleme sağlayacağı ve 1990'lardan bu yana Avrupa'daki en büyük halka arzlardan biri haline geleceği belirtildi.

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