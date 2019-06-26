Volkswagen fabrikasını Türkiye'ye mi kuracak ?

Alman otomotiv devi Volkswagen'in elektrikli otomobil üretimini artırma kararının ardından Almanya'daki tesislerinde elektrikli otomobil üretecek olması, içten yanmalı motorlu araçlarının üretim yeriyle alakalı bazı sorunları doğurmuştu. Birden fazla doğu Avrupa ülkesinin alternatifler arasında olduğu bu tesis için büyük olasılıkla anlaşma sağlandı ve Türkiye seçildi.

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen yeni üretim tesisi için Türkiye’yi seçti. Elektrik motorlu modellerinin üretimini Almanya’da yapmak isteyen marka geleneksel motorlu otomobillerinin üretim yeri için Doğu Avrupa’da bir lokasyon arayışındaydı. Özellikle Passat için Skoda’nın Mlode Boleslav fabrikasını düşünen marka buradaki üretim yoğunluğundan dolayı gözünü Doğu Avrupa ülkelerine çevirmişti.

Volkswagen, Türkiye'de minibüs üretecekBu konu ilk etapta Skoda ve Seat markalarının kompakt SUV modellerinin üretimi olarak ortaya çıkmış, son günlerde de Volkswagen’in Passat ve Skoda’nın Superb modellerinin üretimi için değiştirilmişti.

VW Avrupa'daki yeni fabrikası için görüşmelere başlıyor!Konunun ortaya çıktığı ilk günden itibaren hep gündemde olan Türkiye’nin ekonomik ve siyasi risklerden dolayı tercih edilmesi hakkında şüpheler vardı. Bu endişelerin grup CEO’su Herbert Diess’ın Türkiye’ye gelerek çözüldüğü yönünde açıklamalar yapan Alman Handelsblatt gazetesi, Türkiye’nin Volkswagen’e 3 haneli teşviklerinin olduğunu da haberinde belirtti.

Dev yatırım için Türkiye atağa geçti!Volkswagen Grubu’nun doğrudan olarak Türkiye’ye yapacağı bu yatırım toplam 1.3 milyar Euro değerinde olacak. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Türkiye’de en çok tercih edilen markalar arasında bulunan Volkswagen’in yatırımla birlikte tercih edilme miktarı da artacak. Ford ile VW arasında olan hafif ticari araç ve otonom sürüş ortaklığı sonucunda markanın Ford’un Türkiye’deki fabrikasında HTA üretimi de söz konusu.