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  4. 02 Ekim 2019 12:52

Volkswagen Manisa için şirketini kurdu

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Türkiye Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu. Türkiye'de yatırım hazırlığında olan Volkswagen Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin adı ise Volkswagen Türkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.

Volkswagen Manisa için şirketini kurdu
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Alman medyasında çıkan "Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuruyor" haberi doğru çıktı, Volkswagen Manisa merkezi Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu.

Firmanın fabrika kurmak için gündeminde Suudi Arabistan ve Bulgaristan ülkeleri de vardı. Ancak Almanlar tercihlerini Türkiye'den yana kullanarak, binlerce kişiye istihdamın önünü açtı.

MANİSALILAR SEVİNÇLİ

Bu haber Manisa'da da büyük bir ses getirdi. Fabrikanın açılacağı haberini alan öncelikle yerel yönetim sonrasında vatandaşlar, 950 milyon liralık yatırımdan fazlasıyla memnun oldu.

Yeni fabrika için Almanların ilk tercihi İzmir olarak belirtilmişti ancak adres Manisa oldu.

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