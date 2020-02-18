Volkswagen Türkiye'ye yatırımını yine erteledi

Konuya yakın bir şirket kaynağı Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz” dedi.

Volkswagen, geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını Şubat ayında vereceğini açıklamıştı.

Şirket, Türkiye’ye yapacağı yatırım kararını Türkiye’nin haklı gerekçelerle ve terör unsurlarını sınırlarından temizlemek için Suriye’ye yaptığı askeri harekat sonrası oluşan uluslararası tepkiler nedeniyle askıya almıştı.

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