Volkswagen Türkiye'yi seçti! Fabrika İzmir'e kurulacak

Bir süredir beklenen Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımında sona gelindi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, şirketin dün gerçekleştirilen Denetleme Kurulu toplantısında, grup bünyesindeki birden çok markaya model üretecek yeni fabrikanın Türkiye'ye açılmasına karar verildi.

Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'de yer alan habere göre, VW CEO'su Herbert Diess'in kararda etkili olduğu belirtilirken, tesisin İzmir yakınlarında inşa edileceği kaydediliyor.

Öte yandan, VW'nin Bulgaristan ile Türkiye arasında tercihini Türkiye'den yana kullanmasında Katar'ın da etkili olduğu belirtiliyor.

Öyle ki, Volkswagen AG'nin yüzde 17'sini elde bulunduran Katar'ın Türkiye ile yakın ilişkilerinin markayı Türkiye'de fabrika açmaya ittiği belirtiliyor.

Resmi açıklamanın öğleden sonra yapılması bekleniyor.