Volkswagen'den heyecanlandıran paylaşım: Kemerlerinizi bağlayın

Volkswagen ID.Buzz adını aslında ilk kez duymuyoruz. Alman şirketin elektrikli minibüs modeli uzun zamandır bekleniyor. Volkswagen ID. Buzz'ın çıkış tarihi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni elektrikli minibüsü bekleyen kişilerin meraklarını canlı tutmaya çalışan şirket ise farklı adımlar atıyor.

VOLKSWAGEN, ID. BUZZ'I TEKRAR HATIRLATTI

Volkswagen, ID. Buzz için sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, elektrikli araca dair bir video da yer aldı. Video, farlarını ve LED aydınlatmasını sergileyen ID. Buzz'ın tasarımına kısa bir bakış sunuyor.

Video, ayrıca aracın aydınlatılmış gibi görünen kapı kollarını da içeriyor. Aracın farı yukarı doğru dönüyor ve farklı bir LED desen gösteriyor.

Volkswagen, yaptığı paylaşımda, bir ikonun DNA'sına sahip ID. Buzz'ın yakında geleceğini söylüyor. Ayrıca şirket, 2022'nin ID. Buzz'ın yılı olacağını belirtmeyi de ihmal etmiyor.



Üretim versiyonu 2022'de piyasaya sürülecek elektrikli minibüsün bir kargo minibüsünden otonom bir minibüse kadar çeşitli varyantlarda gelmesi bekleniyor.

2022 is coming soon: the year of the new #VWIDBuzz! 🚐



Buckle up and catch a first glimpse! #WayToZero #VolkswagenWayToZero #idbuzz #volkswagen #vw #vwn #vwnutzfahrzeuge #vwcv pic.twitter.com/o3IQN6ORYU