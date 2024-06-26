Volkswagen'den otomobil piyasasında her şeyi değiştirecek adım

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli araç mimarisi ve yazılımını paylaşmak üzere eşit kontrollü yeni bir ortak girişimin parçası olarak ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Bu yatırımın Rivian'a 2026'nın başlarında piyasaya sürülecek olan daha ucuz ve daha küçük R2 SUV'larını ve planlanan R3 crossover'larını geliştirmek için gerekli finansmanı sağlayacağı ifade ediliyor. Ayrıca, ortaklık sayesinde Rivian'ın çipler ve bileşenler de dahil olmak üzere tedarik hacimlerinden yararlanarak işletme maliyetlerini azaltacağı belirtiliyor.

Bu ortaklık aynı zamanda amiral gemisi R1S SUV ve R1T pikaplarıyla tanınan Rivian'ın nakit akışını pozitife çevirmesine de yardımcı olacak.

Şirket, mevcut fikri mülkiyetini Ortak Girişim'e lisanslayacak ve R2, Ortak Girişim'in yazılımını kullanan ilk araç olacak.

Bunu Audi, Porsche, Lamborghini ve Bentley markaları da dahil olmak üzere Volkswagen araçları takip edecek.