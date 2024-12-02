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  4. Otomotiv devinde grev depremi: 9 fabrikada birden grev var

Volkswagen'in 9 fabrikasında grev başladı

Volkswagen'in 9 fabrikasında grev başladı
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Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasındaki ülkede fabrikaların kapatılması planı dahil ücret görüşmelerinde sonuç çıkmamasının ardından sendika üyesi çalışanlar, şirketin Almanya'daki 9 fabrikasında uyarı grevi gerçekleştirdi.

Volkswagen, 28 Ekim'de Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarma planladığını bildirmişti.

IG Metall, geçen hafta 2025 ve 2026 yılları için ikramiyelerden vazgeçilmesi de dahil olmak üzere 1,5 milyar avro tasarruf sağlayacağını hesapladığı önlemler önermiş ancak Volkswagen bu önerileri reddetmişti.

Uyarı grevlerinin her birinin yaklaşık iki saat sürmesi ve her vardiyada tekrarlanması planlanıyor.

Çok sayıda kişinin Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde düzenlenecek mitinge katılması, diğer parça ve otomobil üretim fabrikalarında da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Etiketler Volkswagen grev vw grev
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