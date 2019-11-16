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  4. 16 Kasım 2019 09:09

Volkswagen'in kararı yıl sonuna kaldı

Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika yatırımı hakkındaki kararın yıl sonuna kaldığı bildirildi.

Volkswagen'in kararı yıl sonuna kaldı
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Alman otomobil devi Volkswagen’in (VW), Türkiye’de kurmayı planladığı çok markalı fabrika yatırımıyla ilgili kararının, yıl sonuna doğru belli olacağı bildirildi.

Söz konusu kararın, dün yapılan VW Denetleme Kurulu toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyordu. Ancak bu olmadı ve VW, toplantı sonrası yayınladığı bültende, Manisa’da kuracağı fabrikaya ilişkin son kararı yıl sonuna doğru açıklayacağını belirtti.Volkswagen, Seat ve Skoda markalarına da üretim yapacağı 300 bin adet kapasiteli yeni bir fabrika için Manisa’da şirket kurmuştu. Ancak VW, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında yeni fabrikaya ilişkin kararını ertelediğini duyurmuştu. Bunun üzerine Bulgaristan başta olmak üzere pek çok eski Doğu Avrupa ülkesi, VW ile temasa geçerek fabrikanın kendi topraklarında kurulmasını teklif etmişti.

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