Xiaomi elektrikli otomobil için tarih verdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi kısa süre önce duyurduğu elektrikli otomobil projesi için seri üretim tarihi verdi.

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi daha önce elektrikli otomobil üreteceğini duyurmuştu.

Şirketten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. CEO Lei Jun'un yaptığı açıklamaya göre şirket 2024'ün ilk yarısında seri üretime geçmeyi hedefliyor.

CEO'nun yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı bu açıklama daha sonra Weibo'da doğrulandı. Weibo, Çin'in yerli Twitter'ı olarak biliniyor.

Xiaomi hisseleri doğrulama haberinin ardından yüzde 5 yükseliş gösterdi.

TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?

Ucuz ürünleriyle bilinen Xiaomi CEO'su Jun'un bu açıklamalarını Xiaomi Türkiye'ye sorduk.

Xiaomi Türkiye'nin ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamaya göre elektrikli otomobillerin Türkiye'de satılıp, satılmayacağı konusunda bir bilgilendirme bulunmuyor.

XIAOMİ'NİN ELEKTRİKLİ PROJESİ

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mart ayında elektrikli otomobillere 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Ağustos ayında resmi başvuruları tamamlayan Xiaomi elektrikli otomobil bölümü için işletme kaydını almıştı.

Şirketin otomobili tek başına mı üreteceği yoksa bir üreticiyle mi anlaşacağı henüz açıklanmadı.

OTONOM SÜRÜŞ ŞİRKETİNİ SATIN ALMIŞTI

Xiaomi, Ağustos ayında önemli bir satınalma da gerçekleştirmişti. Çinli dev, otonom sürüş girişimi Deepmotion’ı 77 milyon dolara bünyesine katmıştı.

Otonom ve elektrikli otomobil piyasasındaki rekabet giderek artıyor. Google ve Apple'ın da otomobil üretmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

NTV