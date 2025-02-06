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Yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile trafik cezasını iptal ettirdi

Yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile trafik cezasını iptal ettirdi
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Tokat'ta bir öğrenci servisi şoförü yapay zeka uygulamasına yazdırdığı bir dilekçe ile kendisine kesilen 2 bin 400 TL'lik "yayaya yol vermeme" trafik cezasının iptal ettirdi

Okul servisi M.D., bir öğrenciyi servisten indirdikten sonra yaya geçidinde aracını durdurup yayalara yol verdi. Bu sırada arkasındaki araçta bulunan bir fahri müfettiş, durak dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle kendisine trafik cezası yazdı. Cezanın haksız olduğunu düşünen M.D., itiraz yollarını araştırmaya başladı. Avukata para vermek istemeyen M.D., yapay cezadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı direkçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yapay zekanın yazdığı dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığı belirtilirken mahkeme, 3 haftada mahkeme M.D.'ı haklı bularak cezayı iptal etti.

Tokat'ta bir öğrenci servisi şoförü yapay zeka uygulamasına yazdırdığı bir dilekçe ile kendisine kesilen 2 bin 400 TL'lik "yayaya yol vermeme" trafik cezasının iptal ettirdi

"Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL'lik cezadan kurtuldum"

Avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım aldığını belirten M.D., "Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Birkaç saatimi ayırarak bu çözümü buldum ve cezamı ödemekten kurtuldum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" dedi.

Tokat'ta bir öğrenci servisi şoförü yapay zeka uygulamasına yazdırdığı bir dilekçe ile kendisine kesilen 2 bin 400 TL'lik "yayaya yol vermeme" trafik cezasının iptal ettirdi

Vatandaşların genellikle uğraşmak istemediği durumlarla karşılaştığında başvurdukları yapay zekanın, haklı davalarda hakkın aranması açısından önemli bir araç olabileceğini vurgulayan M.D., "Kabullenmek yerine, hakkımızı aramak çok önemli. Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL'lik cezadan kurtuldum, bu deneyimi başkalarına da tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler yapay zeka trafik cezası yayaya yol vermeme
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