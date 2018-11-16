Yeni Corolla Hibrit Türkiye'de üretilecek

Toyota Otomotiv Sanayi açıklamasına göre, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye fabrikasında incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hibrit versiyona sahip yeni Corolla'nın Sakarya'da üretileceğini duyurdu.

Gelecek yılın ocak ayında yeni Corolla'yı hatlarından indirecek olan Toyota Otomotiv Sanayi, böylece C-HR modeliyle Türkiye'nin hibrit üssü konumuna gelecek.

Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli C-HR'ı üretmeye de devam eden Toyota Otomotiv Sanayi, yeni Corolla'yı hibrit ve benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunacak.

Piyasaya çıktığı 1966'dan beri 150'yi aşkın ülkede 46 milyon satış adedine ulaşan Corolla, Toyota'nın Japonya dışında ilk kez Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı Toyota New Global Architecture (TNGA) platformunda üretilecek.

Yeni Corolla'nın 1.8 litre hacimli kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği 122 HP güç üretirken, günlük kullanımın yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Altı ileri manuel şanzıman veya isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla kombine edilen motor 132 HP güç üretiyor.

- "Hibrit tecrübemizi yeni Corolla'ya başarıyla aktaracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, gelecek yılın ocak ayında başlayacak üretimin ardından 2019'un ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarında boy göstermesi beklenen yeni Corolla için, ilk zamanki heyecanla üretim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Yeni Corolla'nın Türkiye'de üretilmesi kararının, Türkiye'ye duydukları güvenin bir kanıtı olduğunu vurgulayan Kato, şunları kaydetti:

"C-HR ile hibrit teknolojisi alanında elde ettiğimiz tecrübeyi yeni Corolla'ya da başarıyla aktaracağız. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundayız. Yıllık 280 binlik üretim kapasitemizin hemen hemen tamamını kullanarak gerçekleştirdiğimiz üretimimizin yüzde 90'ını dünyanın 100 farklı ülkesine ihraç ederek ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Yeni Corolla önümüzdeki dönem hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir rol üstlenecek."

- "Yeni Corolla'nın, kamu aracı olarak da tercih edilmesini bekliyorum"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt da Toyota Corolla'nın 52 yılı aşan başarılı geçmişiyle insanların otomobil anlayışını değiştiren, ekonomik özellikleriyle öne çıkan, yeni teknolojilerle insan hayatını kolaylaştıran bir model olduğunu ifade etti.

Yeni Corolla'yı bir süredir heyecanla beklediklerini aktaran Bozkurt, "Şimdi görüyoruz ki beklediğimize değmiş diyebileceğimiz bir otomobile sahip olduk. Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, 12'nci nesliyle şimdi çok daha gösterişli ve prestijli bir yapıya kavuştu." değerlendirmelerini yaptı.

Bozkurt, yeni Corolla'nın, C segmentinde bulunmasına rağmen yeni özellikleriyle D segmentine de dahil edilebilecek bir otomobil olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Corolla, Toyota için büyük öneme sahip bir model. Ayrıca ülke olarak bir başka gurur kaynağımız yeni Corolla'nın ÖTV teşviki kapsamında yer alan hibrit versiyonu ile Türkiye'de üretilecek olması. Hibrit bilinirliği ülkemizde de çok arttı. Türkiye'yi hibrit teknolojisiyle tanıştıran ve sevdiren bir marka olduk. Müşterilerimizin Corolla'nın hibrit versiyonunu beklediklerini biliyorduk. Gelecek yıldan itibaren Türkiye pazarına sunacağımız yerli yeni Corolla, kıyasıya bir rekabetin yaşandığı otomotiv pazarında markamızın itici gücü olacaktır. Daha geniş kitlelere ulaşacağımıza ve yeni Corolla'nın Türkiye sedan otomobil pazarındaki ayrıcalıklı konumunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum."

Yeni Corolla'nın yerli üretim olmasının lojistik gibi önemli avantajlar sağladığına işaret eden Bozkurt, "Corolla Türk halkının çok sevdiği ve tercih ettiği bir otomobil. Corolla'nın 1990-2003 döneminde yıllık satış ortalaması 14 binli seviyelerdeyken, 2015'ten itibaren 34 binlere ulaşmıştı. 2016 ve 2017'deki filo hariç toplam perakende otomobil satışlarında Corolla tüm modeller arasında en çok satılan model olmayı da başardı. Yeni Corolla ile bu başarının artacağını ve modelimizi en üste taşıyacağına inancım tam. Ayrıca yerli üretim olan yeni Corolla'nın, kamu aracı olarak da tercih edilmesini bekliyorum."