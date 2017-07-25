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  4. 25 Temmuz 2017 15:28

Yenikapı'da taksiciler müşteri beğenmiyor

Yenikapı’da deniz otobüsü terminallerinin önünde her gün taksiciler ile vatandaşlar arasında ''kısa mesafe'' kavgası yaşanıyor.

Yenikapı'da taksiciler müşteri beğenmiyor
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CNN Türk’ten Fulya Öztürk’ün haberine göre taksiciler yakın mesafe yolcularını almıyorlar. Uzak noktalara gidecek yolcular da kendi aralarında anlaşıyor ve taksiler dolmuş gibi kullanılıyor.

Taksiciler “sayımız az yetişemiyoruz” derken yolcular da taksi bulamadıklarını söyleyerek isyan ediyor. Tansiyonun sürekli yüksek olduğu İDO terminali önünde bazı yolcuların kısa mesafe yolcuları almayan taksicileri videoya çekerek sosyal medyada yayınladığı görülüyor.

İNDİ-BİNDİ UYGULAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla taksilerde indi-bindi uygulaması başlamıştı. Ocak ayından beri 2,5 kilometreye kadar olan mesafede 8 lira 75 kuruş indi-bindi ücreti ödeniyor.

CNN Türk

taksi
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