  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. MHP 25 yaş ve üstü araçlar için kanun teklifi verdi

Yerli araçta ÖTV muafiyeti sürprizi: MHP 25 yaş ve üstü araçlar için kanun teklifi verdi

Yerli araçta ÖTV muafiyeti sürprizi: MHP 25 yaş ve üstü araçlar için kanun teklifi verdi
Güncelleme:

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerine çevreci ''yerli üretim'' araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına daire kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özdemir son olarak 25 yaş ve daha üstü modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamaya yönelik Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Özdemir, sosyal medya hesabından kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli ’yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun.”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerine çevreci ''yerli üretim'' araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına daire kanun teklifi verdi.

Etiketler yerli üretim otomobil ötv muafiyeti kanun teklifi MHP geri dönüşüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti 2024 Kainat Güzeli'nin makyajsız hali olay oldu 2024 Kainat Güzeli'nin makyajsız hali olay oldu A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ''mağlubiyetin nedenini'' buldu Ünlü oyuncu İstanbul trafiğinde saldırıya uğradı Ünlü oyuncu İstanbul trafiğinde saldırıya uğradı Yeni kabusumuzun adı Norovirüs! Belirtilerini açıklayan uzmanlar ''evde kalın'' demeye başladı Yeni kabusumuzun adı Norovirüs! Belirtilerini açıklayan uzmanlar ''evde kalın'' demeye başladı Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Aralarında tanıdık isimler de var... Yüzlerce hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Acun Ilıcalı'nın da başı dertte: Soruşturma başlatıldı Acun Ilıcalı'nın da başı dertte: Soruşturma başlatıldı İsim hakkı satıldı, Radikal gazetesi geri dönüyor İsim hakkı satıldı, Radikal gazetesi geri dönüyor Türkiye'nin 2021 güzellik kraliçesi futbol sahalarının kraliçesi oldu Türkiye'nin 2021 güzellik kraliçesi futbol sahalarının kraliçesi oldu Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e özel görev
Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçının ardından ortalık karıştı A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammında ipucunu verdi Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşları zammında ipucunu verdi MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye gizli sunum MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye gizli sunum İran'da sembol olan çıplak protestocu için dikkat çeken karar İran'da sembol olan çıplak protestocu için dikkat çeken karar Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Ne gram, ne çeyrek... Vatandaşın altında yeni tercihi bu oldu! Kolon kanserine çare doğada bulundu: Kanserli hücreleri yok ediyor Kolon kanserine çare doğada bulundu: Kanserli hücreleri yok ediyor Dünyanın en iyi stadyumları listesine Türkiye'den 3 stadyum girebildi Dünyanın en iyi stadyumları listesine Türkiye'den 3 stadyum girebildi Ünlü otomobil devinden herkesi şaşırtan karar Ünlü otomobil devinden herkesi şaşırtan karar Konutta en çok kazandıran iller belli oldu Konutta en çok kazandıran iller belli oldu