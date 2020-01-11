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  4. 11 Ocak 2020 00:01

Yerli otomobil için TOGG’dan “tasarımında emek var” videosu

Geçen yılın son günlerinde tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobilinin tasarım hikayesinin anlatıldığı kısa bir belgesel video yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı.

Videoda aracın tasarım hikayesine değinildi. Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım süreci belgeselde yer aldı.

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