Yerli Otomobil TOGG’ un Siparişleri Ne Zaman Başlayacak?

Son zamanlarda, gündemde yer alan konulardan biri de yerli otomobildir. Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli otomobili olan TOGG hakkında en çok sorulan sorulardan biri de TOGG’ un siparişleri ne zaman başlayacak? sorusudur.

Tanıtımı gerçekleşen aracın yakın zamanda satışa sunulması beklenmektedir. Ancak, vatandaşlar tarafından merak edilen diğer bir husus ise aracın fiyatı ve ne zaman ön siparişlerin alınmaya başlayacağıdır. Gelişmeler hakkında tüm detaylara otorapor.com adresinden ulaşmak mümkündür.

TOGG Ne Zaman Satışa Sunulacak?

TOGG’ un heyecanla beklenen tanıtımı 29 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Tüm Türkiye tarafından merakla ve heyecanla beklenen ilk yerli ve elektrikli araç halk ile buluşturuldu. Cumhuriyet’in 99. yılında gerçekleştirilen bu tanıtımda banttan inen ilk araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Herkes tarafından merakla beklenen ,TOGG ne zaman satışa sunulacak? sorusu da tanıtım da netlik kazandı. Yapılan açıklamaya göre 2023 yılının şubat ayında satışlar başlayacaktır. Araç teslim tarihinin ise mart ayının son zamanlarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Mart ayının ardından tüm siparişlerin teslim edilmesi beklenmektedir.

Araç için istenen tutar, net bir şekilde belirtilmemekle beraber piyasada yer alan diğer araçlar ile rekabet edecek konumda olacağı belirtilmiştir. Fiyat konusunda en net açıklamanın mart ayı sonunda yapılacağı da yapılan açıklamalar arasında yer alır. Bu nedenle, vatandaşın aklına takılan her konu mart ayı sonunda netlik kazanacaktır.

TOGG’ un Siparişleri Ne Zaman Başlayacak?

TOGG, mart ayının sonunda ilk sahipleri ile buluşacak. Bu noktada, en çok merak edilen sorulardan biri de TOGG’ un siparişleri ne zaman başlayacak? sorusudur. TOGG tarafından yapılan açıklama sonrası net tarih belli oldu. Yapılan açıklamada, siparişlerin 2023 yılının şubat ayında verilebileceği ifade edilmiştir. Resmî sayfasında yer alan bu bilgi kapsamında isteyen kişiler, şubat ayında sipariş verebilmekte ve mart ayının sonunda Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli aracına sahip olmaktadır. Siparişlerin başlaması ve araçların teslim edilmesine kadar gerekli bilgilendirmeler ve detaylar resmî hesap üzerinden yapılmaktadır. Diğer kanallar aracılığı ile yapılan haberlerin hiçbirine itibar edilmemesi konusunda da bilgilendirme yapılmıştır.

TOGG Özellikleri Nelerdir?

Elbette ki TOGG’un en önemli özelliği ilk yerli ve elektrikli araç olmasıdır. TOGG, sadece bunun ile sınırlı değildir. Sahip olduğu birçok özellik de kendi özelliklerine sahip diğer araçlar ile rekabet edecek konumda olmasını sağlamaktadır. 200 ve 400 beygirlik iki farklı seçeneği mevcut olmaktadır. Arkadan itiş sağlayan ve 4 çekişli olmasının yanı sıra iki veya tek motor gibi seçenekler de söz konusu olmaktadır. Genel olarak pil seçeneği de tercihe göre değişiklik gösterebilmektedir. Otomobilde yapılabilecek en yüksek hız 180 km/s olmaktadır. Farklı seçenekler sunulması da kullanıcılar için avantaj sağlayan diğer önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknik ve donanım açısından oldukça iyi olan TOGG, tasarım açısından da göz kamaştırıyor. İç ve dış tasarım olarak şıklığın yanı sıra rahatlık da ön plana alınmıştır. Farklı renk seçeneği sayesinde TOGG, araçlarda istenilen renk seçeneklerine sahip hâle gelmektedir. Kullanım kolaylığı ve diğer noktalar açısından karşılaştırma yapıldığında TOGG, bu alanda yer alan harika araçlardan biri olmaktadır.TOGG sahip olduğu özellikler sayesinde iyi ve güvenli bir sürüş deneyimi vaat etmektedir. TOGG’ un siparişleri ne zaman başlayacak? sorusunun netlik kazanmasının ardından birçok kişi siparişlerini oluşturmak için gereken tarihi beklemektedir. 2023 martın sonu gibi ilk siparişler sahibine teslim edilmek üzere banttan indirilecektir. Tüm detaylar ve gelişmeleri otorapor.com adresinden takip edebilirsiniz.

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