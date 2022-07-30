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Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi

2023 yılının mart ayında yollara çıkması planlanan yerli otomobil TOGG'un deneme üretimine başlandı.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.

Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitter şu ifadelere yer verildi;

"Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik."

YERLİ OTOMOBİL TOGG MART AYINDA YOLLARDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un fabrikasının açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG’un yollara çıkacağını ifade etmişti.

TOGG İSTANBUL’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Konsept Akıllı Cihazı, Beşiktaş’taki alışveriş merkezinde sergilenmeye başladı. 3 ay boyunca ziyaretçiyle buluşacak otomobile, ilk günden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TOGG NE KADAR OLACAK?

Togg’un ne kadar olacağı henüz belli olmadı ancak piyasada kendi segmentindeki araçlarla benzer fiyatta olması bekleniyor. 

Etiketler togg deneme üretimi
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