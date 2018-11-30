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  4. 30 Kasım 2018 22:38

Yerli otomobilde yeni gelişme

Yerli otomobil projesinde yapılan geliştirmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam not aldı.

Yerli otomobilde yeni gelişme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesinde gelinen noktayla ilgili bilgi aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ortak Girişim Grubu CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın sunumunu yaptığı Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam not aldı.
 
Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu grupları tarafından geliştirilen yerli otomobilin sunumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tam not aldığı belirtildi.

Önceki gün gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısının ardından Erdoğan ile bir araya gelen projenin ortaklarından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ortak Girişim Grubu (OGG) CEO'su Karakaş bir sunum gerçekleştirdi.

Yeni Şafak'tan Şuayip Alabay'ın haberine göre, Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'tan bilgi alan Erdoğan'ın projeye dair beğenisini dile getirdiği öğrenildi.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, prototipin 2019'da kamuoyu ile paylaşılması ve 2021'in sonunda seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni üstlenen Ortak Girişim Grubu, uzun soluklu bir yatırım planlaması yaptı. Grubun, üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım planı bulunuyor.

Yeni Şafak

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