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  4. 24 Aralık 2019 14:34

Yerli otomobilden bir fotoğraf daha geldi !

Yerli otomobilin tanıtımına günler kala tasarımıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Bugün yerli otomobilin bir fotoğrafı daha paylaşıldı.

Yerli otomobilden bir fotoğraf daha geldi !
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Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı için sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), bugün yerli otomobilin bir fotoğrafını daha paylaştı.

İŞTE O FOTOĞRAF:

Öte yandan her gün TOGG'un Twitter hesabında saat 14:30'da araçlara ilişkin detaylar yayınlanacak.

TANITIM CUMA GÜNÜ

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

Yerli otomobilden yeni fotoğraf !Yerli otomobilden yeni fotoğraf !

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yerli otomobil fotoğrafı
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