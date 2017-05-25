Yerli otomobilden önce pancar motorundan traktör yaptık

Sinop'un Gerze ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kaportacılık ve araç tamiriyle uğraşan Erdal Özer, eski araç parçalarını kullanarak traktör yapmaya karar verdi.

İş yerinde bulunan eski bir cipe ait diferansiyel, şanzıman, lastik ve direksiyonu traktörün yapımında kullanan Özer, aracın motorunu ise pancar motorundan oluşturdu. Traktörün kaporta kısmını el becerisiyle tamamlayan Özer, aracın ön kısmına, elektrikle çalışan ve odun kesebilen özel bir aparat yerleştirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır araç tamiri ve kaporta işiyle uğraştığını, bundan dolayı iş yerinde çok sayıda eski araç malzemesi bulundurduğunu söyledi.

Bu malzemeleri kullanarak kendine araç yapmak istediğini anlatan Özer, iki aylık uğraşın ardından traktörü tamamladığını ifade etti.

Araç yapımının tamamen kendi fikri olduğunu belirten Özer, "Araç tamiri ve kaporta işiyle uğraştığım için elim bu işlere yatkın. Pancar motoru ve eski bir cipe ait parçaları kullanarak iki ayda tamamladığım traktör tarla sürebiliyor, taktığım aparat sayesinde odun kesme işinde kullanılabiliyor." dedi.