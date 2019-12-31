Yerli otomobile sipariş yağıyor

Türkiye'nin uzun yıllar özlemini çektiği ilk yerli ve milli otomobil, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı.

İlk müşterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu yerli otomobil, tanıtımın üstünden daha dört gün geçmiş olmasına rağmen çok sayıda sipariş aldı.

BELEDİYELER, KULÜPLER, ŞİRKETLER...

Yerli otomobile talip olduklarını duyuranlar arasında yerli otomobile karşı çıkan CHP'nin elindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de bulunuyor.

Tanıtımı yapılmadan önce dahi bir çok sipariş alan yerli otomobilden taksiciler 20 binin üzerinde bir sipariş vereceklerini açıklamasının ardından Devlet Malzeme Ofisi, 30 bin adet sipariş vereceğini açıkladı.

Daha tanıtıldığı ilk günlerde Türk halkından büyük beğeni toplayan otomobile özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor kulüpleri ve tüketiciler de talip oldu. Verilen siparişler ile birlikte yerli otomobile talep şimdiden 120 bini aştı.

JANDARMA VE POLİSE 50 BİN ARAÇ

Yerli otomobile en güçlü desteklerden biri ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Süleyman Soylu da jandarma ve polis teşkilatları için 50 bin araçlık bir portföy planladıklarını söyledi. Soylu, ayrıca zırhlı araç için de taleplerinin olacağını belirtmişti.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz Cuma günü tanıtımı yapılan yerli otomobilden 15 tane alacağını açıklarken, DAP Yapı da 200 adet şirket aracını yerli otomobille değiştireceğini duyurdu.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'DE YOLLARDA

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.