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  4. 21 Mart 2018 13:00

Yerli otomobilin CEO'su bu ay içerisinde belli olacak

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili CEO atamasının bu ay içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Özlü, şirket kurulumunun ise önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Yerli otomobilin CEO'su bu ay içerisinde belli olacak
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Bilim  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bir CEO  ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Bakan Faruk Özlü toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN ŞİRKET GELECEK AY KURULACAK

Bakan Özlü bir gazetecinin yerli otomobilde gelinen son noktanın ne olduğunu sorması üzerine şunları kaydetti:

"Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz"

“HESAPLAMA YÖNTEMLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA OLACAK"

Bakan Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, “Onu TÜİK’e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor.  Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak" dedi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, “2018’de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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