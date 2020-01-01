Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu !

27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin merak edilen ön sipariş fiyatı hakkında ilk bilgiler geldi. Bu bilgilere göre, yerli otomobilin ön sipariş fiyatları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından alınacak. Ön sipariş fiyatı ise Tesla’nın ön sipariş fiyatı kadar düşük olmayacak.

Yerli otomobil TOGG geçtiğimiz hafta görücüye çıkmıştı. Görücüye çıktığı ilk günden beri hem ulusal hem de uluslararası basında ses getiren yerli otomobil hakkında hala merak edilen bazı şeyler var. Bunlardan biri de pek tabii ki yerli otomobilin ön sipariş fiyatı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN ÖN SİPARİŞLER BAŞLIYOR

Yerli otomobil hakkında yeni ortaya çıkan bilgilere göre, aracın ön siparişleri çok yakın bir zamanda alınmaya başlanacak. Ön siparişlerin alımı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yönetilecek ve ön sipariş fiyatı yine TOBB bünyesinde toplanacak. Böylece tüm süreç, tek bir merkezden yönetilecek. TOBB tarafından toplanacak ön sipariş fiyatlarının yerli otomobilin Bursa Gemlik’te kurulacak fabrikasına fon sağlaması bekleniyor. Gelelim aracın tahmin edilen ön sipariş fiyatına.

İŞTE YERLİ OTOMOBİLİN ÖN SİPARİŞ BEDELİ!

Bu konuda bir örnek teşkil edebilecek olan Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli otomobillerinin ön sipariş fiyatlarını çok düşük tutuyor. Örnek vermek gerekirse firmanın son olarak tanıttığı Cybertruck isimli pick-up’ı modeli sadece 100 dolarlık bir ön sipariş fiyatına sahip. Ancak yerli otomobilde ise beklentilerin farklı olması gerektiği konuşuluyor. Zira tahminler bize yerli otomobil TOGG’un ön sipariş fiyatının 30 ila 40 bin TL arasında olacağını gösteriyor. Ancak otomobilin ön siparişe açılacağı tarihin tam belli olmaması, fiyatının da değişkenlik gösterebileceğinin bir işareti.