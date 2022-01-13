  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. Yılın en çok satan otomobilleri 2021'de de değişmedi

Yılın en çok satan otomobilleri 2021'de de değişmedi

Yılın en çok satan otomobilleri 2021'de de değişmedi

2021 yılında otomobilde 'en çok satan' marka değişmedi. Japon otomotiv devi Toyota, küresel bazda 9,5 milyondan fazla araç satarak 'dünyanın en çok satan otomobil üreticisi' unvanını muhafaza etti.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, Ocak-Kasım 2021'de küresel çapta 9,56 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

VOLKSWAGEN'İN TÜM SATIŞLARINI GERİDE BIRAKTI

Japon firma, 11 aylık dönemde, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in tüm 2021 dönemi satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Böylelikle Toyota, 2020 küresel satışlarıyla elde ettiği birinciliği 2021'de de korumuş oldu.

 

 

Etiketler toyota volkswagen satış satış rakamları en çok satan otomobiller
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şifa arayanların adresi: Diyadin Kaplıcaları
Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Yeşilçam'ın efsane filminde saç baş yolduran ''sansür'': Komple kesip attılar!
MasterChef'te 2. finalist de belli oldu
Bilim insanları kendi yapay Ay'ını inşa etti
''Kaçak göçmenler Türkiye yolunda'' görüntüleri için resmi açıklama geldi
Bülent Ersoy'un Anıtkabir'deki bu görüntüleri tepki çekti
BBP'li isimden skandal sözler: ''Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız''
Sıfır km otomobilde ÖTV'ler değişti! İndirim bekleniyor
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik! Altın sert yükseldi