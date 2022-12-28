Yine ekspertiz oyunu! Gerçeği 8 ay sonra öğrendi, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da, internet sitesinden bulduğu otomobili satın almak için sahibiyle anlaşan Emre Ö., otomobil sahibinin önerisiyle gittiği oto ekspertizdeki incelemeden sonra otomobili satın aldı. 8 ay sonra otomobilini satmaya karar veren Emre Ö., aracını başka bir ekspertize götürünce otomobilin hasarlı olduğunu öğrendi.

Maltepe'de yaşayan Emre Ö. 18 Mart 2022 yılında internet sitesinden 2012 model bir otomobili satın almak için sahibi Yunus S. ile 190 bin 500 liraya anlaştı. S. ile buluşan Ö., otomobilin ilanda belirttiği özellikte olup olmadığını öğrenmek için oto ekspertize gitmek istedi. S. ise vakti olmadığını belirterek, otomobili yakında bulunan bir oto ekspertize götürebileceğini söyledi. S.'ın önerisini kabul eden Ö., oto ekspertiz firmasına gitti. Otomobili inceleyen firmadaki görevliler önemli bir kusur bulunmadığını söyledi. Ö., notere giderek S.'dan otomobili anlaştığı fiyat olan 190 bin 500 liraya satın aldı. 7 ay sonra Ö., otomobili satmaya karar verdi. Otomobili satın almak isteyen kişiyle oto ekspertiz firmasına giderek inceletti. Ö., ekspertiz raporunu görünce şoke oldu. Otomobilin bazı bölgelerinin boyalı olduğu, sol şasesinin ise komple işlemli olduğu ve bazı bölgelerinde ise kaynak olduğunu öğrendi. Ö., otomobili satın alırken gittiği ekspertiz firmasından şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi oto ekspertiz firmasının, otomobilde gözden kaçırmayla izah edilemeyecek derecede hatalar içerdiğini tespit etti. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

"KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Mağdur Emre Ö. "Sekiz ay önce bir araba aldım. Aracı bir firmadan satın almak için ekspertiz firmasına satıcıyla beraber gittik. Firmaya gittiğimiz de arabanın temiz olduğunu söylediler. Kusurun olmadığı ve değişen bir parçanın olmadığını söylediler. Ben de buna istinaden satın aldım. Otomatik vites araç almak için, bu aracı satmak istedim. Alıcı geldi. Alıcıyla beraber bir ekspertiz firmasına gittik. Ekspertiz firmasında arabanın ön sol şasesi, arka sol şasesi işlenmiş. Bagaj havuzun içerisi, sol taraf boydan boya kaynaklı, ön cam direkli, lokal olarak boyalı ve kaputun değiştiğini söyledi. Bu konuyla ilgili gerekli mercilere suç duyurusunda buldum. Dava açıldı. Ekspertiz firmasına bu durumu ilettiğimde yetkililer orası benim franchising olduğu söylediler. Benimle ilgilenmediler. Yetkilerden bu konuyla ilgili yardım istiyorum." dedi.

DHA