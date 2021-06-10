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Zam'aydın Türkiyem! Motorine bir okkalı zam daha...

Zam'aydın Türkiyem! Motorine bir okkalı zam daha...

Motorin fiyatlarına 13 kuruş zam yapıldı ancak artışın ÖTV'den karşılanacağı bildirildiğinden fiyatlara yansımayacak.

Motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatının bu geceden geçerli olmak üzere arttığını bildirildi. EPGİS'ten yapılan açıklamada artışın fiyatlara yansımadığı, ÖTV'den karşılanacağı bildirildi.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 10/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 13 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." 

Etiketler motorin zam 13 kuruş zam zam geldi
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