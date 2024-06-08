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Zorunlu trafik sigortasına da zam geldi

Zorunlu trafik sigortasına da zam geldi
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını açıkladı. Bu oran, haziranda yüzde 3,25, mayısta yüzde 3'tü.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Zam oranına da zam geldi

Prim artış oranı 2024 yılı Haziran ayında yüzde 3,25, Mayıs ayında yüzde 3 olarak uygulanmıştı.

Etiketler zts Zorunlu Trafik Sigortası zam zorunlu trafik sigortası zammı
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