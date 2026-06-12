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Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar

Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar
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SEDDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. 1 Temmuz 2026'dan itibaren kazalarda araç değer kaybı başvuruları otomatik hale gelirken, sigorta şirketleri bu tutarı hak sahibine doğrudan bildirmek zorunda olacak.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası genel şartlarında köklü bir değişikliğe gidildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve 12 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik; hasar onarımı, orijinal parça kullanımı ve değer kaybı süreçlerini yeniden şekillendiriyor. 

Değer Kaybı Başvurularında "Otomatik" Dönem

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken adımı, kaza sonrası yaşanan araç değer kaybı süreçlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırması oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni işleyiş şu şekilde olacak:

Otomatik Başvuru Sistemi: Hak sahipleri, kaza sonrasında araçlarında oluşan değer kaybı için ayrıca bir başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Süreç, yasal olarak doğrudan başlamış kabul edilecek.

Kapsamlı Eksper İncelemesi: Araçların uğradığı değer kaybı, eksperler tarafından aracın markası, yaşı, mevcut hasarı, geçmiş hasar kayıtları ve yıpranma durumu gibi tüm değişkenler dikkate alınarak ikinci el piyasa değerine göre titizlikle hesaplanacak.

Sigorta Şirketlerine Bildirim Zorunluluğu: Sigorta şirketleri, tespit edilen değer kaybı miktarını SMS, mobil uygulama veya e-Devlet gibi iletişim araçları üzerinden hak sahibine yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacak.

Orijinal Parça Kullanımı Kurala Bağlandı

Yönetmelik, kaza sonrası onarım süreçlerinde yaşanan "eşdeğer parça" tartışmalarına da net bir standart getiriyor. Buna göre:

Hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse, öncelikli kural olarak orijinal parça ile değişim yapılması zorunlu kılındı.

Ancak hasar alan mevcut parçanın orijinal olmaması durumunda, eşdeğer parça ile değişime izin verilecek.
Bu süreçte parçanın orijinal olup olmadığına dair ispat yükümlülüğü tamamen sigorta şirketlerine ait olacak.

TGRT Haber

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Etiketler Zorunlu Trafik Sigortası trafik sigortası araç değer kaybı değer kaybı SEDDK yönetmelik orijinal parça değişimi Resmi Gazete sigorta kararı otomobil sigorta şirketleri trafik kazası hasar ödemesi
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