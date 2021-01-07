Sosyal medyanın Bitcoin'e olan ilgisi rekor seviyede

Bir kripto para birimi firması olan The TIE, geçtiğimiz gün bir tweet’te Bitcoin ile ilgili tweet atan kullanıcı sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

The TIE CEO’su olan Joshua Frank, ilginin artışı sürdürdüğünü ve bunun Bitcoin ile sınırlı olmadığını ile ilgili ek bilgiler de verdi.

Frank’e göre, The TIE’ın tweet’inden beri, Bitcoin’e ilgi duyan kullanıcı sayısı ilk kez 70.000’i geçti. Toplam tweet hacmi 2017 yılının Aralık ayındaki en yüksek seviyesi olan 135.000’i 140.000’e yükseltti ve toplam kripto tweet sayısı 24 saat içerisinde yaklaşık olarak çeyrek milyonluk yeni bir rekor değere ulaştı.

Elbette, artan hacim sadece Twitter ile sınırlı değil. Bitcoin sözcüğünü arama sayısı, BTC’nin piyasa fiyatıyla paralel olarak bir artış söz konusu. Bununla birlikte, “Bitcoin nasıl alınır” cümlesi de artış gösteriyor.

Ayrıca, tuhaf bir biçimde, “Ethereum nasıl alınır” aramaları ETH fiyatındaki yükselişe karşın düşük kalıyor.

Birçok kişi, yükselişin kurumlardan gelen FOMO’dan kaynaklandığını düşünüyor.



