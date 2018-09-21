3 milyondan fazla can aldı... İnsanlar hala kullanıyor !

DSÖ'den 2016'da aşırı alkol tüketiminden dolayı çoğunluğu erkek olmak üzere dünya genelinde 3 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Örgütün raporuna göre, dünyada 2,3 milyar insan alkol tüketiyor, 237 milyon erkek ve 46 milyon kadın ise alkol bağımlısı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2016'da aşırı alkol tüketiminden dolayı çoğunluğu erkek olmak üzere dünya genelinde 3 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DSÖ'nün 2016 yılı verilerini baz aldığı yeni alkol raporu açıklandı.

Raporda, dünyada 237 milyon erkek ve 46 milyon kadının alkol kullanımına bağlı sorun yaşadığı veya bu maddenin bağımlısı olduğu ifade edilerek, alkol kullanımına bağlı davranış bozukluklarının en çok gelir düzeyi yüksek ülkelerde yaygın olduğuna işaret edildi.

Dünya nüfusunun tahmini 2,3 milyarının alkol tükettiği bilgisine yer verilen raporda, bunların yarısının Amerika ve Avrupa kıtasıyla batı Pasifik ülkelerinde yaşadığı aktarıldı.

2010 yılına göre yüzde 10 düşüş yaşanmasına rağmen küresel bazda kişi başına en fazla alkol tüketiminin ise halen Avrupa ülkelerinde olduğunun altı çizilen raporda, Amerika kıtasının ise ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Raporda, 2016'da aşırı alkol tüketiminden dolayı üçte ikisi erkek olmak üzere dünya genelinde 3 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Buna göre, dünyada her 20 ölümden birine aşırı alkol tüketimi neden oldu. Alkol nedeniyle ölümlerin üçte biri ise trafik kazaları ve kendilerine zarar verme de dahil olmak üzere yaralanmalardan kaynaklandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok sayıda insan, bunların aileleri ve bağlı oldukları topluluklar, aşırı alkol tüketiminin sonucu olarak şiddet, ruh sağlığı ile ilgili sorunlar, kanser ve felç gibi hastalıklarlardan muzdarip." değerlendirmesinde bulundu.

Adhanom, toplum sağlığını tehdit eden aşırı alkol kullanımına karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.