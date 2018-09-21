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  3. 21 Eylül 2018 23:11

3 milyondan fazla can aldı... İnsanlar hala kullanıyor !

Dünya Sağlık Örgütü, aşırı alkol tüketiminden kaç insanın öldüğünü açıkladı.

3 milyondan fazla can aldı... İnsanlar hala kullanıyor !
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DSÖ'den 2016'da aşırı alkol tüketiminden dolayı çoğunluğu erkek olmak üzere dünya genelinde 3  milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Örgütün raporuna göre,  dünyada 2,3 milyar insan alkol tüketiyor, 237 milyon erkek ve 46 milyon kadın ise  alkol bağımlısı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2016'da aşırı alkol  tüketiminden dolayı çoğunluğu erkek olmak üzere dünya genelinde 3 milyondan fazla  insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. 

DSÖ'nün 2016 yılı verilerini baz aldığı yeni alkol raporu açıklandı.

Raporda, dünyada 237 milyon erkek ve 46 milyon kadının alkol  kullanımına bağlı sorun yaşadığı veya bu maddenin bağımlısı olduğu ifade  edilerek, alkol kullanımına bağlı davranış bozukluklarının en çok gelir düzeyi  yüksek ülkelerde yaygın olduğuna işaret edildi.

 Dünya nüfusunun tahmini 2,3 milyarının alkol tükettiği bilgisine yer  verilen raporda, bunların yarısının Amerika ve Avrupa kıtasıyla batı Pasifik  ülkelerinde yaşadığı aktarıldı.

2010 yılına göre yüzde 10 düşüş yaşanmasına rağmen küresel bazda kişi  başına en fazla alkol tüketiminin ise halen Avrupa ülkelerinde olduğunun altı  çizilen raporda, Amerika kıtasının ise ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Raporda, 2016'da aşırı alkol tüketiminden dolayı üçte ikisi erkek  olmak üzere dünya genelinde 3 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği  aktarıldı.

Buna göre, dünyada her 20 ölümden birine aşırı alkol tüketimi neden  oldu. Alkol nedeniyle ölümlerin üçte biri ise trafik kazaları ve kendilerine  zarar verme de dahil olmak üzere yaralanmalardan kaynaklandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, rapora ilişkin yaptığı açıklamada,  "Çok sayıda insan, bunların aileleri ve bağlı oldukları topluluklar, aşırı alkol  tüketiminin sonucu olarak şiddet, ruh sağlığı ile ilgili sorunlar, kanser ve felç  gibi hastalıklarlardan muzdarip." değerlendirmesinde bulundu.

Adhanom, toplum sağlığını tehdit eden aşırı alkol kullanımına karşı  harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

AA

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