32 ilaç daha SGK geri ödeme listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralarında kanser, diyabet ve KOAH tedavisinde kullanılan kritik akıllı ilaçların da bulunduğu 32 yeni ilacın SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Eklenen ilaçların 21'inin yerli üretim olduğu belirtildi.

Türkiye'de binlerce hastanın tedaviye erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine 32 yeni ilacın daha eklendiğini kamuoyuna duyurdu.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Geri ödeme listesine dahil edilen ilaçlardan 1'nin kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, 3'ünün kanama tedavisinde, 3'ünün diyabet tedavisinde, 1'inin de KOAH tedavisinde kullanılan akıllı ilaç olduğu belirtildi.

DHA