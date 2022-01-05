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4. doz BioNTech aşısının antikor seviyesi açıklandı

4. doz BioNTech aşısının antikor seviyesi açıklandı

İsrail’de hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma Türkiye'de de uygulanan Pfizer-BioNTech aşısının dördüncü dozunun uygulanmasının üzerinden bir hafta sonra vücutta oluşan antikor seviyesi açıklandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olan İsrail’de, aşının dördüncü dozu ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.

İsrail hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan bir araştırmanın ön sonuçlarına göre, Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının dördüncü dozunun uygulanmasından bir hafta sonra antikorlarda beş kat artış sağladığı bildirildi.

Bulguların, dünya çapında hızla yayılan Omicron varyantının sağlık üzerindeki etkisini azaltmada dördüncü doz aşının ne kadar etkili olabileceğine dair ilk bakışlardan birini sunduğu vurgulandı.

"ÇOK YÜKSEK"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, ön sonuçların "Dördüncü doz ile aşılanmış kişileri enfeksiyona ve şiddetli semptomlara karşı büyük ölçüde koruma olasılığının çok yüksek olduğunu" söyledi.

 Haber Global'de yer alan habere göre,İsrail bu hafta büyük bir dördündü doz kampanyası başlatan ilk ülke olurken, son aşısını en az dört ay önce olan 60 yaş ve üzerindeki herkese yeni aşı dozları sunuldu.

Başbakan Bennett'in ofisi, kampanyanın ilk iki gününde 100 binden fazla İsraillinin dördüncü dozları için kayıt yaptırdığını veya aşılandığını söyledi.

Etiketler koronavirüs antikor covid-19 pandemi 4. doz aşı aşı 4. doz
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