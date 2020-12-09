4 ilde kırmızı alarm! Yoğun bakım doluluk oranları kritik seviyede

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği yaşanırken Türkiye'de de vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı. Buna bağlı olarak hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı da artmaya başladı.

DÖRT KENTTE DURUM VAHİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekti. Bu kentlerde doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine yaklaştığına vurgu yapan Bakan Koca, "Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor. İzmir'de yatak doluluk oranı yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83. Adana'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Mersin'de yatak doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84. Hatay'da yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 89" ifadelerini kullandı.