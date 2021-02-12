4 kat daha fazla öldürüyor! Demans hastaları için aşı çağrısı

ABD’de yer alan Case Western Üniversitesi’nden bilim insanları, demans ile Covid-19 arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmacılar, geçen yıl 1 Şubat ile 21 Ağustos tarihleri arasında doktorlar tarafından görülen 18 yaş ve üstü yaklaşık 62 milyon kişinin sağlık kayıtları arasında 15 bin 770 Covid vakasını bulunduğunu ve bunların 810'unun demans hastası olduğunu açıkladı.

Sonuçlarda, genel popülasyonla karşılaştırıldığında, Covid-19’un demansı olanlar arasında üç kattan fazla yaygın olduğu görüldü.

DEMANS HASTALARI COVİD-19'A 2,6 KAT DAHA FAZLA YAKALANIYOR

Bununla birlikte ABD'de demans hastalarının yaklaşık yarısı, Covid-19 salgınları için kritik riske sahip olan huzurevlerinde yaşıyor. Huzurevi sakinleri ABD nüfusunun yüzde birini oluşturmasına rağmen, ülkedeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 36'sını oluşturuyor. Ancak, araştırmacılar, bu risk faktörünü hesaba kattıktan sonra bile demansın Covid-19'a yakalanma riskini 2,6 katına çıkardığını buldu.

AŞILAMADA EN YÜKSEK ÖNCELİK DEMANS HASTALARINA VERİLMELİ

İleri yaşın hem Covid-19 ölümleri hem de demans için birincil risk faktörü olması nedeniyle, uzmanlar corona virüsten ölümlerin bilişsel hastalığı olan kişilerde daha yüksek olduğunu söyledi. Bilim insanları, demans hastalarının corona virüsten ölme olasılıklarının, diğer yaşlılardan 4,4 kat daha yüksek olduğunu hesapladı.

Alzheimer's & Dementia dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, “Araştırmamız, demans hastalarının büyük bir hassasiyetle korunması gerektiğinin ve aşılamada en yüksek öncelikli grupta olmalarının altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

ABD’de hem yaşlı oldukları hem de genellikle bakımevlerinde yaşadıkları için, demans hastası nüfusun önemli bir kısmı şu ana kadar aşılandı. Ancak altta yatan durumun kendisi, onları en yüksek öncelikli gruplara yerleştirmedi. Çalışma, Covid-19 yakalarlarsa çok yüksek bir ihtimalle hayatını kaybedecek olan demans hastalarının bu yüzden yaştan bağımsız olarak yüksek öncelikli grupta olmasını tavsiye etti.

GÜNLÜK İŞLERİNİ BAĞIMSIZ OLARAK GERÇEKLEŞTİREMİYORLAR

Araştırmayı değerlendiren Michigan Üniversitesi'nden tıp profesörü Doktor Kenneth Langa, “Demanslı kişiler, günlük işlerini gerçekleştirmek için etrafındaki insanlara çok bağımlıdır. Bu yüzden onlar için sosyal mesafe kuralı çoğunlukla uygulanmaz. Aynı zamanda maske takmak ve elleri yıkamak gibi önlemleri kolaylıkla unutabilirler. Bu nedenle demans hastaları bir dizi basit ama derin risk faktörleri ile karşı karşıyadır” dedi.