5. doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı
Sağlık Bakanlığı, 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıran vatandaşlar için 5. doz randevularını açtı.
2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı.
Bugün itibarıyla dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.
Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor.
2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.
Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun önemi bir kez daha anlaşılmış ve bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü.
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