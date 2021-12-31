5. doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı

Sağlık Bakanlığı, 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıran vatandaşlar için 5. doz randevularını açtı.

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı.

Bugün itibarıyla dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor.

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.

Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun önemi bir kez daha anlaşılmış ve bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü.