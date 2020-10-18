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  3. 18 Ekim 2020 11:48

65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." açıklamalarında bulundu.

65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Yeni düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandı.

Listeye alınan ilaçların biri kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı...

Son düzenlemeyle geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 862 oldu.

Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirtti.

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