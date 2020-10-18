65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 65 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Yeni düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandı.
Listeye alınan ilaçların biri kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı...
Son düzenlemeyle geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 862 oldu.
Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirtti.
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